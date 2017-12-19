Германия может отправить еще больше солдат в Афганистан - министр обороны

Вторник, 19 декабря 2017, 19:26

Министр обороны Германии заявила, что хочет увеличить немецкое присутствие в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первый признак того, что Берлин может принять призыв США к увеличению солдат для борьбы с боевиками движения "Талибан".

В настоящее время в Афганистане дислоцированы 980 немецких солдат в рамках миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности. Немецкие военные являются вторым по величине национальным контингентом после США.

"Солдаты, и особенно тренеры, говорят мне: у нас достаточно тренеров, но мы могли бы сделать значительно больше, если бы у нас были лучшие защитные компоненты, более высокий уровень безопасности персонала", - сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Афганистан.

Фон дер Ляйен добавила, что любое дополнительное развертывание военных должен одобрить немецкий парламент.

Ранее сообщалось, что США направят в Афганистан более трех тысяч военных.