Президент Сербии заверил Путина в неизменности позиции по Крыму

Вторник, 19 декабря 2017, 20:58

Президент Сербии Александр Вучич заверил президента РФ Владимира Путина, что Сербия не введет санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма.

Об этом Вучич заявил по итогам переговоров в Москве, передает Balkaninsight.

Сообщается, что Вучич вновь подтвердил позицию Сербии в отношении Крыма, которая заключается в том, что страна не присоединится к санкциям ЕС или США против России, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма в 2014 году.

По данным издания, российский и сербский президенты подписали сегодня соглашение, которое позволяет Сербии реэкспорт российского газа.

Газовое соглашение, которое будет действовать до 2021 года, позволяет России поставлять в Сербию до 5 млрд кубометров газа ежегодно.

Отмечается, что Россия экспортировала за этот год 2 млрд кубометров газа в Сербию, что на 26 процентов больше в сравнении с 2016 годом.

Напомним, Сербия последовательно добивается отмены санкций ЕС против РФ.

Сербия была в числе трех государств европейского континента, которые в ноябре проголосовали против резолюции ООН по Крыму.

Также сегодня, 19 декабря, Сербия и еще 25 стран проголосовали против обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".