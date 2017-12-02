Найти
АКТУАЛЬНО

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в страны ЕС

Покончивший с собой в суде хорватский генерал выпил цианистый калий

Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР и готов свидетельствовать против президента

Хорватский генерал планировал суицид, найдено прощальное письмо – СМИ

Экс-советника Трампа официально обвинили во лжи ФБР в деле вмешательства РФ

Ващиковский заявил о возобновлении диалога с Украиной по эксгумации поляков

Макрон сдал кровь на ВИЧ






На юге Албании не утихают дожди, из-за наводнения эвакуируют людей

Суббота, 02 декабря 2017, 11:46
фото
Версия для печати Комментарии

В Албании непрерывные дожди привели к сильным наводнениям на юге страны, несколько рек вышли из берегов, в некоторых регионах проводится эвакуации жителей.

Об этом сообщает The Associated Press.

Министерство обороны Албании сообщило, что в течение последних суток эвакуированы более 100 семей, живших вблизи реки Вйоса, около 120 км к юго-западу от столицы Тираны.

 

За последние три дня в результате сильных осадков один человек погиб, трое получили травмы.

По информации местных властей, затоплены 3334 домохозяйств, 3076 гектаров сельскохозяйственных угодий, по состоянию на вечер пятницы 23 000 жителей остались без энергоснабжения.

 

Премьер-министр Эди Рама заявил, что 6400 сотрудников спасательных служб, полицейских и военных помогают справиться с "очень критической ситуацией".

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:46
фото
На юге Албании не утихают дожди, из-за наводнения эвакуируют людей
11:01
фото
На Закарпатье задержали крупную партию контрабандных сигарет на границе с ЕС
10:23
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в страны ЕС
10:04
Покончивший с собой в суде хорватский генерал выпил цианистый калий
09:48
Правительство Британии предостерегает от использования антивирусов "Касперского"
20:48
Мужчину, изображавшего из себя жертву теракта в Париже, посадили на 6 месяцев
20:30
МИД Германии требует защиты прав человека в оккупированном Крыму
20:19
Предложения Британии по Brexit должны быть приемлемы для Ирландии – Туск
19:51
Белый дом отмежевался от признаний экс-советника Трампа относительно контактов с РФ
19:28
Главы МИД Украины и Венгрии могут встретиться после выводов "Венецианки"
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Онищенко, Европейская правда, Таллинн

Ответный киберудар: как Эстония помогает НАТО в борьбе с хакерами

Проблема использования кибероружия является чувствительным вопросом для НАТО - отдельные страны уже готовятся не только обороняться. Соединенные Штаты, Великобритания, Нидерланды, Германия и Франция в составе своих вооруженных сил уже создали подразделения для борьбы с кибератаками, способные нанести ответный удар.

Александр Ярощук, для Экономической правды

Карел Хирман: Европа ждет ответа из Украины, что будет с транзитом, но его нет

Представитель Стратегической группы советников по поддержке реформ: Украина должна предложить четкий план. Нужно дать лучшее решение, чем "Северный поток", и Украину поддержат. Однако пока такого решения со стороны украинского правительства или "Нафтогаза" я не вижу (укр.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  