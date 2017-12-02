На юге Албании не утихают дожди, из-за наводнения эвакуируют людей

Суббота, 02 декабря 2017, 11:46

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В Албании непрерывные дожди привели к сильным наводнениям на юге страны, несколько рек вышли из берегов, в некоторых регионах проводится эвакуации жителей.

Об этом сообщает The Associated Press.

Министерство обороны Албании сообщило, что в течение последних суток эвакуированы более 100 семей, живших вблизи реки Вйоса, около 120 км к юго-западу от столицы Тираны.

За последние три дня в результате сильных осадков один человек погиб, трое получили травмы.

По информации местных властей, затоплены 3334 домохозяйств, 3076 гектаров сельскохозяйственных угодий, по состоянию на вечер пятницы 23 000 жителей остались без энергоснабжения.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что 6400 сотрудников спасательных служб, полицейских и военных помогают справиться с "очень критической ситуацией".