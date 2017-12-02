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Турецкого профессора освободили из тюрьмы на 269 день голодовки

Суббота, 02 декабря 2017, 13:46
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Турецкого профессора Нурие Гюльмен освободили из-под стражи после почти девяти месяцев голодовки, которую она объявила из-за увольнения и ареста.

Об этом сообщает Hurriyet.

Гюльмен уволили с работы в прошлом году после попытки государственного переворота в Турции. Кроме того, ей было предъявлено обвинение в причастности к террористической группе. Она отвергала все обвинения и в знак протеста объявила голодовку.

Гюльмен приговорили к шести годам и трем месяцам заключения, суд признал его причастной к запрещенной в Турции боевой левой группе DHKP-C.

 Нурие Гюльмен 

Она подала апелляцию, которую рассмотрели 1 декабря. Профессора литературы госпитализировали до начала суда из-за ухудшения здоровья после нескольких месяцев на воде, травяных чаях и сахарном и солевом растворах.

Суд вынес решение об условном освобождении, и Гюльмен отпустили поздно в пятницу из больницы, где она была под стражей.

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