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Трамп заявил, что его не волнуют показания Флинна по делу о контактах с РФ

Суббота, 02 декабря 2017, 16:37
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что между его президентской кампанией и Россией "не было никакого сговора".

Об этом он сказал репортерам, покидая в субботу Белый дом, сообщает Reuters.

Это первый комментарий Трампа после того, как стало известно, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и заявил о готовности свидетельствовать против президента.

Агентство AFP цитирует слова Трампа, который сказал, что его "не беспокоит" то, что бывший советник может рассказать следователям по этому делу.

The Associated Press отмечает, что Трамп трижды повторил журналистам, что во время кампании "не было никакого сговора".

Ранее стало известно, что специальный советник Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Флинну обвинения в даче ложных показаний ФБР оносительно его общения с российским послом Сергеем Кисляком.

В частности, Флинн солгал, когда рассказал ФБР, что не просил Кисляка "воздержаться от эскалации ситуации" в ответ на санкции, наложенные президентом Обамой на РФ, и не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совбеза ООН.

Признание Флинна свидетельствует о том, что он согласился на сотрудничество с командой Мюллера.

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