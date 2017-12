Трамп заявил, что его не волнуют показания Флинна по делу о контактах с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что между его президентской кампанией и Россией "не было никакого сговора".

Об этом он сказал репортерам, покидая в субботу Белый дом, сообщает Reuters.

Это первый комментарий Трампа после того, как стало известно, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и заявил о готовности свидетельствовать против президента.

Агентство AFP цитирует слова Трампа, который сказал, что его "не беспокоит" то, что бывший советник может рассказать следователям по этому делу.

