Делегация Европарламента заявила об атмосфере безнаказанности на Мальте

Суббота, 02 декабря 2017, 17:58

Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность состоянием верховенства права на Мальте, заявив, что там царит атмосфера "безнаказанности".

С таким выводом завершился визит шестерых депутатов, сообщает Deutsche Welle.

Во время двухдневного визита делегация пообщалась с премьер-министром страны Джозефом Мускатом, министром юстиции, представителями полиции, Верховного суда, а также активистами-антикоррупционерами.

Представитель делегации Свен Гигольд заявил, что в разговоре с полицией чувствовалась "высокая степень нежелания расследовать дела и некомпетентность".

Глава делегации Ана Гомеш раскритиковала систему продажи паспортов Мальтой без раскрытия лиц, приобретающих гражданство. По словам Гомеш, система "со всей ее непрозрачностью несет риск импорта преступников и отмывания денег во всем ЕС".

Джозеф Мускат выразил сомнение в "полезности визита" делегации и отметил, что "большинство информации, которую вам скармливали, была однобокой". Он указал на большое количество реформ, проведенных на острове при нем.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, призывающую к независимого международного расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии на Мальте.