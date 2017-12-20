Brexit: Лондон боится, что Мадрид втянет Гибралтар в переговоры о переходном периоде

Среда, 20 декабря 2017, 08:16

Британское правительство обеспокоено тем, что Испания пытается включить вопрос Гибралтара в дискуссию о переходном периоде после Brexit.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информацию высокопоставленных британских чиновников.

Испанское правительство получило дипломатическую победу в начале переговоров по Brexit, убедив остальные 27 стран-членов ЕС предоставить Мадриду действенное вето на будущие торговые отношения между Британией и ЕС и их влияние на Гибралтар.

Великобритания до сих считала, что это будет касаться только будущих отношений, соглашение о которых будет подписано после того, как Великобритания выйдет из ЕС.

Лондон настаивает на том, что статья 50 договора "о разводе" - который, как ожидается, будет включать переходный период и будет подписан, пока Великобритания является членом ЕС - должен рассматривать Британию и ее заморские территории как единую организацию, что фактически означает, что Британия и Гибралтар в равной степени подпадают под соглашение о переходном периоде.

Сейчас Лондон считает, что Испания пытается вести переговоры о том, как переходный период будет влиять на Гибралтар.

В среду Еврокомиссия выпустит свой проект переговорного мандата, в котором будут изложены пути переговоров о переходном периоде, с целью выдачи в дальнейшем официальных директив, которые будут приняты Европейским советом в марте.

"Если британские заморские территории не будут включены в руководящие принципы перехода, это будет сплошным противоречием в собственной позиции ЕС. Руководящие принципы в апреле дали понять, что переговоры по статье 50 касаются наших заморских территорий, и этот переход является частью этого процесса", - сказал один из британских чиновников.

Во время британского референдума 96% гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Явка составила 84%.

Как известно, Гибралтар - это британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Испания предъявляет права на эту территорию.