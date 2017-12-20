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В ЕС исключили специальное торговое соглашение с Британией после Brexit

Среда, 20 декабря 2017, 08:58
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Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье исключил подписания специального торгового соглашения с Великобританией, на которое  рассчитывают в Лондоне.

Об этом сообщает EUobserver.

Барнье заявил, что финансовые услуги не будут охвачены торговым соглашением, поскольку это не является частью какого-либо соглашения о свободной торговле.

"Нет торгового соглашения, которое открыто для финансовых услуг, его не существует", - сказал Барнье.

Это означает, что британские банки и финансовые компании потеряют "паспорта", которые позволяют им свободно торговать в ЕС.

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй во вторник провела первое заседание правительства, посвященное тому, какое соглашение она хочет получить с ЕС после Brexit.

Ранее в этом месяце британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Британия хочет получить торговое соглашение с ЕС, которое будет включать лучшие части соглашений блока с Японией, Канадой и Южной Кореей, а также финансовые услуги.

Напомним, Европейский Союз ожидает, что переходный Brexit-период продлится до конца 2020 года, после чего сразу же заработает торговое соглашение с Британией.

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