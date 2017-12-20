Самое печальное рождественское дерево: в Риме смеются над "лысой" елкой

Главная елка Рима, которая обошлась городскому бюджету в 50 тыс. евро, стала предметом насмешек у жителей и гостей города.
Об этом сообщает The Guardian.
Через две недели после установки елка осыпалась и потеряла большинство иголок, так что сквозь ветки просматриваются ближайшие здания. Ситуацию не удалось исправить даже яркими игрушками и гирляндами.
Дереву, установленному на площади Венеции, дали название "Spelacchio", что переводится примерно как "облезлая" или "осыпавшаяся".
Жители города шокированы и смеются над "новогодней красавицей" в социальных сетях, называя ее самым печальным рождественским деревом мира и сравнивая с ершиком для унитаза. Некоторые считают елку метафорой "умирающего Рима". "Во сколько начинаются похороны?" - иронизируют пользователи соцсетей.
По данным итальянской прессы, елка пострадала при транспортировке с севера Италии, где она была выращена.
Немало римлян считают ответственным за неудачу лично мэра Вирджинию Раджи и призывают расследовать, почему 50 тыс. евро из городского бюджета были потрачены на очевидно больное дерево.
Напомним, недавно скандал из-за "облезлой" главной елки страны вспыхнул в Молдове.