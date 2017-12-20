В ЕС призывают Украину к реформированию транспортной сферы

Среда, 20 декабря 2017, 14:58

Представительство ЕС в Украине призывает Верховную раду обратить внимание на законопроекты по реформированию транспортной сферы.

Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Украине Хюга Мингарелли, опубликованном на странице представительства в Facebook.

Соглашение об ассоциации ЕС-Украина предусматривает реформирование автодорожного, железнодорожного, авиационного, морского и внутреннего водного транспорта.

В контексте обязательств, закрепленных Соглашением об ассоциации, транспорт является одной из "самых массивных отраслей", которая предусматривает перенос 48 регламентов и директив ЕС в различных подотраслях.

"К сожалению, до сих пор прогресс был весьма ограниченным, и за три года Верховная рада не приняла ни одного законопроекта по реформированию транспортной сферы", - говорится в комментарии.

В представительстве отметили, что сейчас наиболее подготовленным является законопроект о внутреннем водном транспорте. ЕС поддерживает принятие законодательства в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Это обеспечит основу для будущих инвестиций во внутренний водный транспорт Украины и будет одним из первых важных шагов в реформировании транспортной отрасли страны", - отметил посол.