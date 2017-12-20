Безвиз не отменят, но антикоррупционные результаты надо удержать – еврокомиссар

Среда, 20 декабря 2017, 18:41

Европейский союз не намерен отменять безвизовый режим, однако Украина должна прибегнуть к немедленным действиям, чтобы удержать достигнутые антикоррупционные результаты.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Мы отчитываемся о том, как функционирует безвизовый режим со странами Западных Балкан, а также с государствами "Восточного партнерства". Сегодняшний доклад – это первая полная оценка, осуществляемая на фоне действия нового "механизма приостановления безвизовых режимов" из восьми странами, которые имеют такой режим в результате применения схемы визовой либерализации", - пояснил он.

По словам Аврамопулоса, в ЕС полностью настроены на обеспечение безвизового режима для граждан стран Западных Балкан и стран "Восточного партнерства".

"То есть, сегодня речь не идет об отмене безвизового режима или предложений это сделать. Но сохранение безвизового режима предполагает ответственность, и это очевидно как для граждан, так и для соответствующих органов власти. Я приветствую усилия этих стран, направленные на то, чтобы сохранить достигнутый прогресс, и что реформы продолжают приносить конкретные результаты. В то же время нужна и дальнейшая работа", - заявил он.

Аврамопулос пояснил, что в ЕС ожидают, что все страны активизируют свои усилия в борьбе с нелегальной миграцией и, особенно, в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

"Учитывая последние события, Украина также должна прибегнуть к немедленным действиям, чтобы удержать те антикоррупционные меры, которые были внедрены с предыдущими реформами, и обеспечить их дальнейший прогресс", - заявил он.

Ранее сообщалось, что ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ.