В Польше хотят увеличить наказания за преступления коммунистической власти

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд с призывом рассмотреть ограничения наказания коммунистических преступлений.
Как сообщает портал Onet.pl, Конституционный суд уже зарегистрировал это дело к рассмотрению.
Сейчас преступления, совершенные сотрудниками государственной власти в период с 1944 по 1989 наказываются до 5 лет лишения свободы.
Виновные в этих преступлениях получили безнаказанность, считает Зебро. По его словам, среди этих преступлений - пытки, а также жестокое, бесчеловечное или унизительное обращение.
По мнению генпрокурора, ограничения наказаний для таких преступлений не согласуются со статьями Конституции, гарантирующие каждому право на суд, а также запрещают закрытия расследования нарушенных прав и свобод.
"Виновные в совершении этих преступлений приобрели гарантии безопасности нерегулярным образом, с помощью сознательного отказа от преследования со стороны уполномоченных органов", - считает генпрокурор.