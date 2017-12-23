В Польше хотят увеличить наказания за преступления коммунистической власти

Суббота, 23 декабря 2017, 11:47

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд с призывом рассмотреть ограничения наказания коммунистических преступлений.

Как сообщает портал Onet.pl, Конституционный суд уже зарегистрировал это дело к рассмотрению.

Сейчас преступления, совершенные сотрудниками государственной власти в период с 1944 по 1989 наказываются до 5 лет лишения свободы.

Виновные в этих преступлениях получили безнаказанность, считает Зебро. По его словам, среди этих преступлений - пытки, а также жестокое, бесчеловечное или унизительное обращение.

По мнению генпрокурора, ограничения наказаний для таких преступлений не согласуются со статьями Конституции, гарантирующие каждому право на суд, а также запрещают закрытия расследования нарушенных прав и свобод.

"Виновные в совершении этих преступлений приобрели гарантии безопасности нерегулярным образом, с помощью сознательного отказа от преследования со стороны уполномоченных органов", - считает генпрокурор.