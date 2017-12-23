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Германия может стимулировать общины принимать беженцев

Суббота, 23 декабря 2017, 12:47
Версия для печати Комментарии

Немецкие общины, принимающих беженцев, должны получать финансовое вознаграждение из федерального бюджета.

Как пишет DW, с такой инициативой вышел глава немецкого МИД и экс-лидер СДПГ Зигмар Габриэль.

По его мнению, города и общины должны "компенсироваться федеральным правительством расходов на интеграцию, и они должны получать такую ​​же сумму на своих гражданах". Министр иностранных дел отметил, что они не должны соприкасаться с навязанным решением по интеграции беженцев.

"На этом основании муниципалитеты должны сами решить, сколько беженцев они получат", - продолжал Габриэль. По его мнению, это улучшит восприятие мигрантов среди жителей этих городов.

Аналогичные инициативу, по мнению министра, Германия может предлагать другим странам ЕС. В свою очередь выплаты для граждан небогатых стран могут проводиться с общеевропейских фондов. "Это будет вознаграждать странам, получающим беженцев", - добавил он ..

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