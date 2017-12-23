Испанский премьер-министр готов к сотрудничеству с новым правительством Каталонии

Суббота, 23 декабря 2017, 13:18

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов вести диалог с новым правительством Каталонии, но только до того момента, пока оно действует "в рамках закона".

Как передает есть El Pai, одновременно Рахой отклонил приглашение встретиться с бывшим главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, который предложил встретиться в Брюсселе.

Зато Рахой готов к переговорам с лидером партии-победителя выборов. "Человек, с которым нужно сесть за переговоры, это человек, который выиграла выборы", - заявил Рахой.

Одновременно испанский чиновник признает, что "радикализация в каталонском обществе остается очень высокой".

"На мой взгляд, негативная оценка результатов этих выборов заключается в том, что те из нас, кто хотел перемен, не получили достаточно мест для достижения этой цели", - добавил Рахой.