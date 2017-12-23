Сенат Италии устранил последнее препятствие для парламентских выборов

Суббота, 23 декабря 2017, 16:31

Высшая палата парламента Италии одобрила проект государственного бюджета страны на 2018 рок, согласившись на сокращение его дефицита с 2,1% до 1,6% ВВП.

Как сообщает Reuters, такое решение позволяет правительству завершить дебаты о бюджетном дефиците по сокращенной процедуре.

Соответственно, это открывает дорогу для проведения парламентских выборов. Как ожидается, президент страны Серджио Мотарелла объявит о них до конца года. Соответственно, наиболее вероятно дате выборов называют 4 марта.

Напомним, социологи прогнозируют победу альянса правоцентристской партии в составе Forza Italia (партия экс-премьера Сильвио Берлускони), "Лиги Севера", а также Brothers of Italy. На втором месте - популисты и евро скептики с "Движения пяти звезд".