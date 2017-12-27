Эрдоган назвал Асада террористом, которого не может быть в будущем Сирии

Среда, 27 декабря 2017, 17:32

Мирные усилия по урегулированию войны в Сирии не могут проходить при участии президента Башара Асада.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает The Associated Press.

Эрдоган назвал Асада "террористом, занимавшемся государственным терроризмом", который не должен быть частью постконфликтного будущего Сирии.

"Как мы можем принимать будущее с сирийским лидером, который убил около миллиона своих граждан?", - сказал Эрдоган, чья страна получила поток беженцев из соседней Сирии во время боевых действий.

Напомним, сирийская оппозиция заявляет, что правительственная делегация в Женеве отказывается вести переговоры с ними напрямую и настаивает только на обсуждении проблем терроризма.