Посол в НАТО об оборонительном вооружении: Будет решение Трампа - другие правительства не заставят себя ждать

Четверг, 28 декабря 2017, 11:36

Решение администрации президента США предоставить летальное оборонительное вооружение Украине должно подтолкнуть другие страны-члены Альянса к тому, чтобы активнее оказывать военно-техническую помощь Киеву для отражения российской агрессии.

Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью агентству "Укринформ".

"Несмотря на истерию в России по поводу недавнего решения США предоставить определенное вооружение Украине, что, по мнению Кремля, разрушит Минские договоренности, надо напомнить, что речь идет о разрешениях на экспорт в Украину ограниченных объемов определенных видов вооружения и деталей. Решения о массовой поставке оружия, которое помогло бы отразить российские атаки на Востоке, если это снова произойдет, мы все еще ожидаем", - отметил посол.

По мнению Пристайко, это решение запоздало.

"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, Альянс как их объединение по разным причинам все еще не могут решиться на этот шаг", - сказал глава миссии Украины при НАТО .

Как он отметил, очевидно, что большинство членов НАТО оглядываются на позицию самого сильного союзника - Соединенных Штатов.

"Будет решение администрации Дональда Трампа - другие правительства не заставят себя ждать", - отметил Пристайко.

Напомним, недавно в Государственном департаменте США сообщили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".