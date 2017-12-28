Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на агентство Afghan Voice и культурный центр шиитов в Кабуле.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков ИГИЛ.
В сообщении, обнародованном информагентством террористов Amaq, сказано, что атаку совершил террорист, взорвавший пояс смертника, после чего произошли еще три взрыва в той же зоне.
Однако агентство не предоставило никаких доказательств, подтверждающих причастность ИГИЛ к нападению, в результате которого погибли десятки людей.
Напомним, по меньшей мере 40 человек погибли и еще 30 получили ранения во время атаки террориста-смертника на шиитскую культурно-религиозную организацию в западной части афганской столицы.
Группировка "Талибан" сразу же обнародовала заявление о своей непричастности к теракту.