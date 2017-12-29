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Турция подписала с РФ кредитное соглашение на поставку ракетных систем С-400

Пятница, 29 декабря 2017, 14:14
Версия для печати Комментарии

Турция подписала с Россией кредитное соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Как известно, Анкара и Москва ранее достигли согласия о покупке четырех систем С-400, однако это соглашение ждало окончательного решения вопроса финансирования покупки.

Сообщается, что Турция приобретет системы за счет займа, предоставленного Россией.

Общая стоимость четырех систем С-400 составляет $ 2,5 миллиарда.

Напомним, 12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток.

В НАТО предупредили Турцию в связи с покупкой российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к "последствиям".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

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