Северная Корея говорит, что Трамп умоляет о ядерной войне

Воскресенье, 03 декабря 2017, 15:11

Президент США Дональд Трамп и его администрация "умоляют о ядерной войне".

Об этом в субботу заявил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи, сообщает СNN.

Трамп "организует чрезвычайно опасную ядерную авантюру на Корейском полуострове", - говорится в письменном заявлении представителя министерства, который также называет Трампа "ядерным демоном" и "нарушителем глобального мира".

МИД КНДР озвучило свои комментарии в преддверии совместных американских и южнокорейских военных учений, которые должны начаться в понедельник.

Ожидается, что в учениях под названием Vigilant Ace примут участие около 12 000 военнослужащих США и 230 самолетов.

Напомним, недавно Дональд Трамп вернул Северную Корею в список государств-спонсоров терроризма. КНДР была исключена из этого списка в 2008 году.

Последнее заявление Пхеньяна поступило через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.