Северная Корея говорит, что Трамп умоляет о ядерной войне

Президент США Дональд Трамп и его администрация "умоляют о ядерной войне".
Об этом в субботу заявил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи, сообщает СNN.
Трамп "организует чрезвычайно опасную ядерную авантюру на Корейском полуострове", - говорится в письменном заявлении представителя министерства, который также называет Трампа "ядерным демоном" и "нарушителем глобального мира".
МИД КНДР озвучило свои комментарии в преддверии совместных американских и южнокорейских военных учений, которые должны начаться в понедельник.
Ожидается, что в учениях под названием Vigilant Ace примут участие около 12 000 военнослужащих США и 230 самолетов.
Напомним, недавно Дональд Трамп вернул Северную Корею в список государств-спонсоров терроризма. КНДР была исключена из этого списка в 2008 году.
Последнее заявление Пхеньяна поступило через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.