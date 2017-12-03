В результате схода лавины во Франции погибли три человека

Воскресенье, 03 декабря 2017, 16:35

В воскресенье во Французских Альпах нашли тела трех человек, погибших в результате схода лавины.

Об этом сообщает BFM-TV.

Лавины сошли в горах департамента Изер на юго-востоке страны. Первого из туристов искали со 2 декабря после того, как его жена сообщила, что муж вовремя не вернулся в отель. В воскресенье утром его нашли у подножия горы Дан де Кроль.

Двух других пропавших также искали со вчерашнего дня. Их тела нашли у подножия горы Гран Сом.

В обоих случаях для поиска пропавших использовали вертолеты и группы спасателей на лыжах.

В субботу французская метеослужба предупредила о большой вероятности схода лавин. Туристов призвали воздержаться от походов в горы в одиночку.