В результате схода лавины во Франции погибли три человека

В воскресенье во Французских Альпах нашли тела трех человек, погибших в результате схода лавины.
Об этом сообщает BFM-TV.
Лавины сошли в горах департамента Изер на юго-востоке страны. Первого из туристов искали со 2 декабря после того, как его жена сообщила, что муж вовремя не вернулся в отель. В воскресенье утром его нашли у подножия горы Дан де Кроль.
Двух других пропавших также искали со вчерашнего дня. Их тела нашли у подножия горы Гран Сом.
В обоих случаях для поиска пропавших использовали вертолеты и группы спасателей на лыжах.
В субботу французская метеослужба предупредила о большой вероятности схода лавин. Туристов призвали воздержаться от походов в горы в одиночку.