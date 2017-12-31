Глава МИД Германии выступил за улучшение отношений между США и Россией

Воскресенье, 31 декабря 2017, 10:54

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между США и Россией, отметив, что налаживание отношений - в интересах Европы.

Об этом он заявил в интервью немецкой редакционной группе Funke, выдержки из которого опубликованы в Berliner Morgenpost.

"Мы, в частности, в Европе, должны проявлять интерес к улучшению отношений между США и Россией. В конце концов только США и Россия, поддерживаемые Китаем, могут предотвратить распространение ядерного оружия", - сказал немецкий министр.

Габриэль считает, что если отношения между Вашингтоном и Москвой будут такими же плохими, как и сейчас, тогда другие страны этим воспользуются. Именно поэтому, по его словам, усилия европейцев снова сблизить американцев и россиян столь велики.

Он предостерег мировое сообщество от бездействия в контексте развития Северной Кореи как ядерной державы.

"Если Северная Корея занимается ядерным оружием, а остальной мир наблюдает, это становится чрезвычайно опасно. Тогда другие последуют этому примеру", - сказал министр, добавив, что военное решение проблемы неприемлемо, потому что оно будет стоить "невероятное количество жизней".