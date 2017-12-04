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Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Потсдаме не была связана с терроризмом

Понедельник, 04 декабря 2017, 07:58
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Подозрительная посылка, обнаруженная 1 декабря в аптеке вблизи рождественской ярмарки в немецком городе Потсдаме,не имела отношения к террористической деятельности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Посылка имела целью шантажировать немецкую логистическую компанию DHL, которая входит в группу компаний Deutsche Post DHL, с целью получить от нее выкуп.

Как сообщил министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Карл-Гайнс Шретер, неизвестный, который отправил посылку, требовал от DHL большую сумму денег. По словам министра, в посылке было найдено зашифрованное послание в DHL в виде QR-кода с требованием выкупа.

В посылке, которая была обезврежена специалистами, были гвозди, провода, металлический цилиндр и порошок неизвестного происхождения. По словам Шретера, посылка представляла опасность и могла взорваться. Ранее в правоохранительных органах земле Бранденбург заявляли, что посылка не могла взорваться, поскольку в ней отсутствовал запал.

По словам министра, недавно похожая посылка была обнаружена также в городе Франкфурт-на-Одере в земле Бранденбург. Руководитель полиции этой федеральной земле Ганс-Юрген Мерке предупредил, что не исключено в будущем выявление новых случаев отправки подобных посылок.

Как сообщалось, 1 декабря через доставлен в аптеку в Потсдаме подозрительный сверток был эвакуирован рождественская ярмарка.

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