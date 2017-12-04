Эрдоган обвинил США в попытках шантажировать Турцию

Понедельник, 04 декабря 2017, 08:19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддастся на шантаж США на фоне рассмотрения дела работника турецкого банка, обвиняемого в обходе санкций против Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

И без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшились после того, как турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб, который сотрудничает с прокуратурой США, раскрыл в суде подробности избежания санкций против Ирана.

Эрдоган заявил, что Турция действует в соответствии с линии ООН.

"Что мы сделали, например? Мы купили природный газа в страны, с которой у нас соглашение, чтобы наши граждане не замерзли зимой. Как и другие страны, нас обязывают только решения ООН, и Турция следует им до последней точки", - заявил президент Турции.

Ранее Зарраб рассказал в суде, что Эрдоган, будучи премьер министром помогал Ирану обойти санкции США.

Анкара называет его показания попыткой подорвать Турцию и ее экономику, утверждая, что все это часть сценария оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена обвиняемого в прошлогодней попытке переворота.

"Это дело – не более чем сценарий, созданный за океаном. Извините, но пройдет поддадимся на этот шантаж", - заявил Эрдоган.