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В МИД РФ обвинили США в попытках втянуть Балканы в НАТО

Понедельник, 04 декабря 2017, 09:48
Версия для печати Комментарии

США используют политическое давление, чтобы "втянуть" балканские страны в НАТО.

Об этом заявил в интервью  РИА "Новости" директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

По его словам, основные усилия из Вашингтона сейчас "направлены на то, чтобы полностью завладеть Западными Балканами и вслед за Черногорией втянуть в свою орбиту и другие страны".

Келин отметил, что помимо политического давления, Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела государств, нарушая "Хельсинкские принципы".

"Мы это воспринимаем вовсе не спокойно, потому что любая волна расширения НАТО, тем более в условиях плохих отношений, которые существуют сейчас, является дополнительным осложняющим фактором для европейской безопасности", - подчеркнул он.

Как известно, в начале июня этого года Черногория официально стала 29-м членом НАТО несмотря на критику со стороны РФ и попытки сорвать этот процесс.

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