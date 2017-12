На Мальте продолжается спецоперация по делу убитой журналистки: 10 задержанных

Полиция Мальты задержала еще двух подозреваемых в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter.

"Еще 2 человека были задержаны в рамках расследования дела, в целом количество задержанных возросло до 10. Власть контролирует все сферы интересов с сегодняшнего утра и поиски продолжаются", - написал Мускат.

