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На Мальте продолжается спецоперация по делу убитой журналистки: 10 задержанных

Понедельник, 04 декабря 2017, 13:34
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Версия для печати Комментарии

Полиция Мальты задержала еще двух подозреваемых в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter.

"Еще 2 человека были задержаны в рамках расследования дела, в целом количество задержанных возросло до 10. Власть контролирует все сферы интересов с сегодняшнего утра и поиски продолжаются", - написал Мускат.

В понедельник на пресс-конференции Мускат рассказал, что задержания произошли в результате совместного расследования мальтийских следователей, ФБР, Европола и службы безопасности Финляндии.

 

Мускат отказался сказать, считают ли следователи, что подозреваемые являются организаторами или заказчиками убийства журналистки, заявив, что он должен быть очень осторожным в своих комментариях.

"У меня есть четкое представление о том, что они сделали и кто они, но в настоящее время я не могу дать более подробную информацию", - сказал премьер.

 

Ранее сообщалось, что задержания произошли в нескольких регионах, включая Марса, Зеббудж и Бугибба. По словам свидетелей, на месте спецоперации находились полицейские и военные.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

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