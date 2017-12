Президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии

Министр финансов Португалии Мариу Сентену избран новым президентом Еврогруппы - неформального органа министров финансов еврозоны.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в Twitter.

Сентену, у которого на выборах было три конкурента, начнет работу в новой должности 13 января 2018 года. Он заменит голландца Йеруна Дейсселблума, который работает с января 2013 года.

#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0