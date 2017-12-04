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Президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии

Понедельник, 04 декабря 2017, 18:04
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Министр финансов Португалии Мариу Сентену избран новым президентом Еврогруппы - неформального органа министров финансов еврозоны.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в Twitter.

Сентену, у которого на выборах было три конкурента, начнет работу в новой должности 13 января 2018 года. Он заменит голландца Йеруна Дейсселблума, который работает с января 2013 года.

Дейсселблум покинул пост министра финансов Нидерландов, поэтому больше не может быть председателем Еврогруппы.

Он был избран в голландский парламент в марте, но в октябре заявил, что решил оставить политику.

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