Посол США в НАТО: с Россией "бизнеса как обычно" не будет

Понедельник, 04 декабря 2017, 19:33

Посол США в НАТО настаивает, что в связи с ситуацией в Украине с Россией "бизнеса как обычно" быть не может.

Об этом Кей Бейли Гатчисон заявила на брифинге для прессы в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоится 5-6 декабря в Брюсселе, сообщает "Голос Америки".

"НАТО выражает решительную поддержку Украине и демонстрирует России, что" бизнеса как обычно не будет", - подчеркнула Гатчисон.

"Что касается Украины, - нужно видеть больше шагов со стороны России в правильном направлении", - заявила она.

Среди других приоритетов оборонной политики США в НАТО Гатчисон отметила сотрудничество НАТО и ЕС: "Мобильность войск на территории Европы в кризисной ситуации является ключевым приоритетом США в сфере обороны".

В заседании глав МИД стран-членов НАТО планирует принять участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который начинает свой визит в Европу.

Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО, который запланирован на июль 2018 года.