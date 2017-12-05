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Премьер Финляндии не видит причин для изменения нейтрального статуса страны

Вторник, 05 декабря 2017, 08:55
Версия для печати Комментарии

Финляндия должна оставаться нейтральной в военном смысле, поскольку это способствует стабильности в регионе Балтийского моря.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Сипиля в интервью Reuters.

"В настоящее время Финляндия и Швеция, которые создают зону за пределами военных альянсов, по моему мнению, увеличивают безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря. Думаю, нет причин это менять ", - заявил Сипила.

Финляндия углубила военное сотрудничество с Швецией и НАТО на волне обеспокоенности российской аннексией Крыма в 2014 году и ростом напряженности на Балтике.

Однако правительство страны настаивает, что страна не будет вступать в НАТО, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.

"Мы хотим быть ядром ЕС, влиять на его будущее. Однако основная наша отличие от большинства членов ЕС - наша военная внеблоковость ", - заявил Сипила.

Как сообщалось, лишь 22% финнов поддерживают членство в НАТО, 62% - выступают против.

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