РФ ожидает услышать на комитете ПАСЕ идеи о возвращении своей делегации

Вторник, 05 декабря 2017, 14:56

Россияне, которые примут участие в заседании президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже 14 декабря, заявят о позиции России относительно участия делегации РФ в Ассамблее и ожидают услышать идеи о возвращении своей делегации.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Совета международных дел РФ Константина Косачева, он и его заместитель Владимир Лукин примут участие в заседании президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, где вновь заявят о позиции России относительно участия делегации РФ в Ассамблее и "послушают идеи европейских парламентариев на этот счет".

Ранее сообщалось, что в российский парламент пришло приглашение, подписанное временным председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидис (Кипр), о направлении на заседание в Париж делегации РФ: двух парламентариев от Госдумы РФ и двух от Совета Федерации РФ.

Сегодня стало известно, что Совет Госдумы РФ поддержал решение о направлении вице-спикера Петра Толстого и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ.

В свою очередь председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев и заместитель председателя этого же комитета Владимир Лукин также примут участие в заседании президентского комитета ПАСЕ от Совета Федерации.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".