Будапештский меморандум будет выполнен, когда Запад вооружит Украину – МИД

Вторник, 05 декабря 2017, 15:56

Усиление обороноспособности Украины путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую угрозу со стороны РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Это покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам и укрепит архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум. Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР и требует от России в полной мере соблюдать обязательства", - говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что российская вооруженная агрессия против Украины является грубым нарушением международного права и положений Будапештского меморандума.

"В связи с отказом Украины от ядерного оружия в статье 2 Меморандума Россия обязалась воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины и дала международно-правовые обязательства, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины. Такое поведение ядерной державы представляет угрозу для режима ядерного нераспространения в целом, что особенно остро ощущается в условиях ядерного шантажа и провокаций со стороны КНДР", - говорится в заявлении.