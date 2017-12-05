"Укрзализныця" может снизить стоимость билета на поезд Одесса–Перемышль

Вторник, 05 декабря 2017, 17:32

"Укрзализныця" рассматривает возможность снижения стоимости билета на поезд в направлении Одесса–Перемышль до 1066 грн вместо нынешних 1300 грн.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на пресс-конференции, передает УНИАН.

"На сегодня мы рассматриваем возможность снижения стоимости билета в направлении Одесса–Перемышль до 1066 грн вместо 1300 грн. То есть до уровня стоимости автобусных перевозок", - сказал он.

По словам Кравцова, ниже этой цены "Укрзализныця" не будет снижать, поскольку путешествие по железной дороге на длительное расстояние комфортнее, чем на автобусе.

Напомним, 2 декабря "Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда, курсирующие в страны Европейского Союза.

С 10 декабря "Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу сообщением Одесса–Перемышль.