В МИД рассказали, какую роль играет Меркель в сдерживании Путина

Среда, 06 декабря 2017, 08:13

В МИД Украины заявили, что от федерального канцлера Ангелы Меркель во многом зависит сдерживание российской агрессии и вопрос санкций ЕС против РФ.

Об этом сказал директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев, передает Укринформ.

Макеев сообщил, что украинские дипломаты активно работают с партнерами в ЕС по вопросу очередного продления санкций против РФ.

"Мы ведем работу с нашими европейскими партнерами, чтобы санкции были продолжены. По тому, что мы слышим отовсюду, нет никаких оснований их отменять. И украинские дипломаты занимаются этим очень активно", - заверил Макеев.

Он отметил, что сегодня все взгляды устремлены на Берлин, все очень надеются на быстрое создание нового правительства.

"Это важно, так как от Германии и лично от федерального канцлера Ангелы Меркель во многом зависит сдерживание российской агрессии и подталкивание России к выполнению ею ее международных обязательств, требование освободить территории Украины", - подчеркнул Макеев, напомнив, что именно Меркель может направлять переговорный процесс как в "нормандском формате", так и объединять все мировое сообщество вокруг необходимости противодействия России. Речь идет и о европейских санкциях и о координации с американскими партнерами.

"Поэтому Германия - как никогда важный партнер для Украины", - подчеркнул дипломат.

Он выразил сожаление по поводу того, как Запад реагирует на агрессию России - с точки зрения Украины, этого недостаточно. "Потому что те же санкции должны использоваться как реальный инструмент, а не как данность, которая продлевается и продлевается...", - резюмировал он.