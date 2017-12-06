Найти
АКТУАЛЬНО

В МИД рассказали, какую роль играет Меркель в сдерживании Путина

Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ

В Швеции 6600 детей-мигрантов оказались взрослыми

Путь к "потеплению" отношений Запада и РФ проходит через Киев - экс-генсек НАТО

На митинге Саакашвили выступила евродепутатка, голосовавшая против ассоциации Украина-ЕС

ЕС утвердил черный список "налоговых гаваней" из 17 стран

Климкин: для венгерского меньшинства сделано недостаточно, сейчас есть шанс наверстать






В МИД рассказали, какую роль играет Меркель в сдерживании Путина

Среда, 06 декабря 2017, 08:13
Версия для печати Комментарии

В МИД Украины заявили, что от федерального канцлера Ангелы Меркель во многом зависит сдерживание российской агрессии и вопрос санкций ЕС против РФ.

Об этом сказал директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев, передает Укринформ.

Макеев сообщил, что украинские дипломаты активно работают с партнерами в ЕС по вопросу очередного продления санкций против РФ.

"Мы ведем работу с нашими европейскими партнерами, чтобы санкции были продолжены. По тому, что мы слышим отовсюду, нет никаких оснований их отменять. И украинские дипломаты занимаются этим очень активно", - заверил Макеев.

Он отметил, что сегодня все взгляды устремлены на Берлин, все очень надеются на быстрое создание нового правительства.

"Это важно, так как от Германии и лично от федерального канцлера Ангелы Меркель во многом зависит сдерживание российской агрессии и подталкивание России к выполнению ею ее международных обязательств, требование освободить территории Украины", - подчеркнул Макеев, напомнив, что именно Меркель может направлять переговорный процесс как в "нормандском формате", так и объединять все мировое сообщество вокруг необходимости противодействия России. Речь идет и о европейских санкциях и о координации с американскими партнерами.

"Поэтому Германия - как никогда важный партнер для Украины", - подчеркнул дипломат.

Он выразил сожаление по поводу того, как Запад реагирует на агрессию России - с точки зрения Украины, этого недостаточно. "Потому что те же санкции должны использоваться как реальный инструмент, а не как данность, которая продлевается и продлевается...", - резюмировал он.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:51
Германия предостерегает США о признании Иерусалима столицей Израиля
08:33
Британские спецслужбы предотвратили покушение на премьерку Терезу Мэй
08:13
В МИД рассказали, какую роль играет Меркель в сдерживании Путина
07:55
Фото
В Германии пострадали около 50 человек из-за столкновения поездов
22:08
Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ
20:40
Президент Чехии принял отставку правительства
20:19
Трамп подтвердил намерение перенести посольство США в Иерусалим
19:43
Совет Европы начал судебный процесс против Азербайджана из-за невыполнения решения ЕСПЧ
19:22
Brexit: ЕС установил последний дедлайн для Великобритании - СМИ
18:51
В Швеции 6600 детей-мигрантов оказались взрослыми
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Андрей Чубик, для Европейской правды

Энергетика "Восточного партнерства": на какую помощь ЕС стоит рассчитывать Киеву

Во время саммита ЕС предложил странам-участницам "Восточного партнерства" приобщиться к созданию энергетического союза. Против реформы – российский агрессор, а также значительная часть владельцев энергетических активов в Украине, которые оказывают серьезное влияние на власть (укр.)

Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Украина – Молдова: недолгий шанс на сотрудничество

Между Украиной и Молдовой сохраняется немало нерешенных проблем. Чаще всего в то время как украинское правительство открыто к новым возможностям, политические обстоятельства в Молдове не способствуют желаниям Киева, и наоборот. Сейчас – едва ли не оптимальное время решить хотя бы часть этих вопросов (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  