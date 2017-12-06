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Тиллерсон заявил об отсутствии нормализации отношений с Россией

Среда, 06 декабря 2017, 15:35
Версия для печати Комментарии

Министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в Брюсселе решили, что нормализация отношений с Россией сейчас невозможна.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Reuters.

"У нас было много дискуссий на этой встрече НАТО... по взаимодействию с Россией. И я думаю, среди членов НАТО есть широкий консенсус по поводу того, что сегодня нормализация диалога с Россией отсутствует", - сказал он.

Однако подчеркивая зависимость Запада от России в плане усилий по решению конфликтов на Ближнем Востоке, Тиллерсон заявил о позиции Вашингтона, согласно которой задачей Москвы как союзника Дамаска является обеспечить его участие в мирных переговорах по Сирии во главе с США.

Ранее Рекс Тиллерсон ранее заявил, что отношения с РФ не придут в норму без урегулирования ситуации в Украине.

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