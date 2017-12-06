РФ объявила в международный розыск лидера партии власти Молдовы

Среда, 06 декабря 2017, 15:43

Лидера правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.

Такое решение принял Басманный суд Москвы, сообщает "Интерфакс".

"По ходатайству следователя в отношении Плахотнюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала пресс-секретарь суда.

Она добавила, что решение об аресте было принято еще 30 ноября и уже обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Следственный комитет РФ обвиняет Плахотнюка по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ ("покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды").

По данным российских СМИ, в материалах дела говорится, что Плахотнюк совершил убийство более двух лиц с особой жестокостью в составе организованной группы.

В Демпартии назвали эту информацию "провокацией и шантажом", сообщает молдавский портал Newsmaker.

"Скорее всего, эта одна из бесчисленных атак, которые происходят в последнее время на лидера ДПМ. Как видно, эти нападки исходят в том числе из Москвы и непосредственно связаны с политической деятельностью. Это не первый раз, когда против официальных лиц Молдовы заводят дела. Это попытка повлиять на политический вектор Кишинева", - сказал пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.

Плахотнюк формально не является представителем какого-либо руководящего органа Молдовы, хотя в течение 5 лет был депутатом парламента и некоторое время занимал должность вице-спикера. В то же время политические обозреватели Молдовы сходятся во мнении, что он является фактическим руководителем государства.

Плахотнюк также является ключевым олигархом Молдовы, контролируя ряд бизнесов и медиа страны. Долгое время он был бизнес-партнером нынешнего украинского президента Петра Порошенко; утверждается, что несколько лет назад они вышли из совместного бизнеса.

Напомним, в начале ноября Владимира Плахотнюка обвинили в заказном убийстве.