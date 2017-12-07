КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове

Четверг, 07 декабря 2017, 08:38

Масштабные военные учения а также угрозы США и Южной Кореи насчет превентивного удара против КНДР сделали вспышку войны на Корейском полуострове "установленным фактом".

О заявили в МИД Северной Кореи, со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA, передает Reuters.

Представитель МИД Северной Кореи также обвинил США в "конфронтационных воинственных" заявлениях, толкающих полуостров на грань войны.

"На данный момент остается вопрос: когда вспыхнет война?", - заявил он.

"Мы не хотим войны, но не будем прятаться от нее", - добавил северокорейский дипломат.

В начале этой недели США и Южная Корея на фоне угрозы со стороны КНДР начали самые масштабные учения военно-воздушных сил.

"В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают друг за другом воинственные заявления, это вызывает тревогу", - заявили в МИД КНДР.

"Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове", - заявили в ведомстве.

Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.

Северная Корея утверждает, что она успешно испытала новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которую можно оснастить "сверхбольшой тяжелой боеголовкой", которая способна поразить материковую часть США.