ЕС обеспокоен решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

ЕС выразил озабоченность решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.
"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность по поводу сегодняшнего объявления президентом Соединенных Штатов Трампом по Иерусалиму и возможных последствий для перспектив мира. Позиция ЕС остается неизменной. Стремление обеих сторон должны быть выполнены, и путь должен быть достигнут с помощью переговоров по урегулированию статуса Иерусалима как будущей столицы двух государств " - говорится в заявлении.
По словам Могерини, ЕС и его страны-члены продолжат придерживаться международного консенсуса по Иерусалиму, в том числе и по размещению своих дипломатических представительств, пока не будет принято окончательное решение о статусе Иерусалима.
"ЕС призывает все стороны проявить спокойствие и сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию. Необходимо продолжать концентрироваться на создании условий для прямых и значимых переговоров, которые могут решить все вопросы об окончательном статусе", - заявила Могерини.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.
Совет безопасности ООН соберется на заседание в пятницу по просьбе восьми стран-участниц из-за решения Трампа.