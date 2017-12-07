Найти
АКТУАЛЬНО

Флинн в день инаугурации Трампа обещал бизнес-партнеру снять санкции с России

Восемь стран созвали заседание Совбеза ООН из-за решения Трампа по Иерусалиму

Заявление МВФ: Киев должен остановить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд

РФ объявила в международный розыск лидера партии власти Молдовы

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Посол в НАТО выразил озабоченность активизацией альянсом контактов с РФ

Венгерский шантаж: образовательный закон нарушил обязательства Украины перед НАТО






ЕС обеспокоен решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

Четверг, 07 декабря 2017, 08:58
Версия для печати Комментарии

ЕС выразил озабоченность решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность по поводу сегодняшнего объявления президентом Соединенных Штатов Трампом по Иерусалиму и возможных последствий для перспектив мира. Позиция ЕС остается неизменной. Стремление обеих сторон должны быть выполнены, и путь должен быть достигнут с помощью переговоров по урегулированию статуса Иерусалима как будущей столицы двух государств " - говорится в заявлении.

По словам Могерини, ЕС и его страны-члены продолжат придерживаться международного консенсуса по Иерусалиму, в том числе и по размещению своих дипломатических представительств, пока не будет принято окончательное решение о статусе Иерусалима.

"ЕС призывает все стороны проявить спокойствие и сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию. Необходимо продолжать концентрироваться на создании условий для прямых и значимых переговоров, которые могут решить все вопросы об окончательном статусе", - заявила Могерини.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Совет безопасности ООН соберется на заседание в пятницу по просьбе восьми стран-участниц из-за решения Трампа.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:42
На британцев, присоединившихся к ИГИЛ, надо охотиться и убивать их - министр обороны
10:38
Премьер Израиля: Другие страны уже думают над перемещением своих посольств в Иерусалим
10:03
Сейм Польши рассмотрит инициативу оппозиции о вотуме недоверия правительству
10:01
Флинн в день инаугурации Трампа обещал бизнес-партнеру снять санкции с России
09:49
видео
Президент Болгарии пилотировал истребитель во Франции
09:31
В США заявили о "новом халифате ИГИЛ в киберпространстве"
08:58
ЕС обеспокоен решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
08:38
КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове
08:13
В ЕС обеспокоены возможной отставкой главы антикоррупционного комитета Рады
08:08
Восемь стран созвали заседание Совбеза ООН из-за решения Трампа по Иерусалиму
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анастасия Герасимчук, для Европейской правды

"Иерусалим наш": Трамп сделал жесткий выбор в ближневосточном конфликте

На протяжении более 20 лет все президенты США откладывали официальное признание Иерусалима столицей Израиля. Свой шаг Дональд Трамп назвал началом новой страницы в урегулировании ближневосточного конфликта. Впрочем, для арабских лидеров это решение стало фактическим объявлением войны.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

В шаге от пропасти: ночь, когда Украина чуть не потеряла безвиз

Успехи Порошенко, похоже, дали ему ложную веру во вседозволенность. А в ночь на четверг Украина чуть было не пересекла красную линию... То, что звучит из Брюсселя и Вашингтона в последнюю неделю, можно было описать словом "удивление", но в последние сутки ощущение сменилось на "ужас"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  