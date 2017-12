Палестинцы протестуют из-за решения Трампа по Иерусалиму, есть пострадавшие

По меньшей мере 16 палестинцев пострадали во время столкновений на оккупированном Западном берегу реки Иордан во время акции протеста против признания президентом США Дональдом Трампа Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщает ВВС.

По предварительным данным, большинство пострадавших получили травмы от выстрелов резиновыми пулями и слезоточивого газа, но по крайней мере один человек был ранен из огнестрельного оружия.

Violent clashes are currently taking place between the Israeli Defense Forces (#FDI) and Palestinians in the cities of #Ramallah and #Bethleham in the #WestBank. pic.twitter.com/gl1q8gTtV4