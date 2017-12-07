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Палестинцы протестуют из-за решения Трампа по Иерусалиму, есть пострадавшие

Четверг, 07 декабря 2017, 17:39
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По меньшей мере 16 палестинцев пострадали во время столкновений на оккупированном Западном берегу реки Иордан во время акции протеста против признания президентом США Дональдом Трампа Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщает ВВС.

По предварительным данным, большинство пострадавших получили травмы от выстрелов резиновыми пулями и слезоточивого газа, но по крайней мере один человек был ранен из огнестрельного оружия.

Израиль развернул сотни дополнительных военных на Западном берегу.

По информации The Associated Press, на Западном берегу демонстранты жгли шины и бросали камни в военных. В Вифлееме военные применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

В городе Рамалла, где находится палестинское правительство, закрыты школы и магазины, а также объявлены три "дня гнева" из-за решения Трампа.

Напомним, лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля является "объявлением войны против палестинцев" и призвал к новой интифаде (восстанию).

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