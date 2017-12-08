МИД советует украинцам избегать многолюдных мест в Иерусалиме

Пятница, 08 декабря 2017, 10:30

Консульская служба МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения многолюдных мест Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, учитывая вероятное обострение ситуации.

Об этом Консульская служба МИД Украины сообщила в своем Twitter.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения многолюдных мест Западного берега и Восточного Иерусалима в связи с вероятным обострением ситуации в сфере безопасности. Консул +972 54 667 67 82", - говорится в сообщении.

Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідання багатолюдних місць Західного берега та Східного Єрусалиму через ймовірне загострення безпекової ситуації. Консул+972 54 667 67 82. pic.twitter.com/znaHsU6pyi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 8 грудня 2017 р.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Недавно лидер "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Хания заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля является "объявлением войны против палестинцев" и призвал к новой "интифаде" (восстанию).