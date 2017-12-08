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МИД Украины: нужно предотвратить насилие в Иерусалиме, несмотря на решение США

Пятница, 08 декабря 2017, 13:31
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Украина отметила необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима и полного соблюдения норм международного права.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина выступает за соблюдение норм международного права и за необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима.

"Считаем, что мировое сообщество должно сосредоточить все усилия, в том числе в рамках СБ ООН, с целью предотвратить насилие и побудить стороны к немедленному возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию", - говорится в заявлении.

Ранее Консульская служба МИД Украины посоветовала украинцам воздержаться от посещения людных мест Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, учитывая вероятное обострение ситуации с безопасностью.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Недавно лидер "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Хания заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля является "объявлением войны против палестинцев" и призвал к новой "интифаде" (восстанию).

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