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Новый премьер Польши уже рассказал об украинских беженцах и "геноциде" на Волыни

Суббота, 09 декабря 2017, 10:06
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Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя.

Об этом он заявил в эфире телестанции Trwam, передает Polskie Radio.

Моравецкий уверен, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде. Он заявил, что нельзя забывать о таких событиях как "геноцид на Волыни".

Во время эфира Моравецкий также коснулся вопроса беженцев и мигрантов в Европе.

По его словам, Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".

"Однако, Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать нашим партнерам на это внимание", - сказал он.

Новый премьер подчеркнул, что Польша считает, что решение принимать или не принимать беженцев - это ее собственная прерогатива. И добавил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

"Европейская Комиссия будто не замечает, что на Востоке Украины война, там погибают тысячи людей", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша не допустит шантаж и угрозы со стороны ЕС относительно возможного прекращения действия структурных фондов за то, что Польша не принимает беженцев:

"Польша - это очень гордый, важный, великий народ. А благодаря нашей политике 500+ и другим продемографычним мерам он будет еще большим. И мы не позволим такого рода шантаж. Мы даже мысли такой не допустим", - подчеркнул вновь премьер.

Напомним, накануне президент Анджей Дуда принял отставку главы правительства Беаты Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.

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