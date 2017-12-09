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Трамп одобрил новые санкции против РФ из-за нарушения соглашения о ликвидации ракет - СМИ

Суббота, 09 декабря 2017, 11:48
Версия для печати Комментарии

США одобрили новые санкции против России из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

"Администрация США накладывает новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят ее соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету", - отмечает издание со ссылкой на представителя администрации.

Сообщается, что Министерство торговли США "накажет российские компании, которые предоставили технологии для разработки нового оружия, которое запрещено в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного США и тогдашним Советским Союзом в 1987 году".

Представитель администрации сообщил, что решение о санкциях было принято после длительного анализа, проведенного Советом национальной безопасности США.

Он отметил, что цель нового решения заключается в том, чтобы послать сигнал России, что администрация Трампа будет серьезно относиться к нарушению договора, а также "изменить экономические расчеты" правительства Путина.

Напомним, в ноябре этого года министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что Россия в течение нескольких лет нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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