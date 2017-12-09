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Климкин об "украинских беженцах" в Польше: Мы реально спасаем польскую экономику

Суббота, 09 декабря 2017, 12:26
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают экономику соседней страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос относительно заявления нового премьера Польши Матеуша Моравецкого об украинских беженцах.

"Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированные на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем о чем идет речь", - сказал он.

По словам Климкина, в МИД Украины оценивают, что сейчас почти один миллион украинцев находятся в Польше.

"Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику, но с нашими польскими друзьями будем всегда говорить как с друзьями по всем вопросам, включая вопросы нашей исторической памяти. Так что по этому поводу не волнуйтесь", - добавил он.

Напомним, новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя.

Кроме того, по его словам, Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

"Европейская Комиссия будто не замечает, что на Востоке Украины война, там погибают тысячи людей", - сказал Моравецький, отметив, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".

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