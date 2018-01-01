В Париже в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 160 автомобилей

Понедельник, 01 января 2018, 14:11

В столичном регионе Иль-де-Франс в новогоднюю ночь из-за поджогов сгорело 250 автомобилей, что больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает полиция, на сообщение которой ссылается Le Parisien.

Поджоги автомобилей на улицах в новогоднюю ночь – давняя и привычная практика для Франции, и полиция не может справиться со злоумышленниками. В последние годы количество поджогов возросло.

163 автомобили были уничтожены прошлой ночью в Париже и ближайших пригородах, это на три десятка больше, чем в прошлом году. Еще 87 авто сгорело в чат называемой "большой короне" – удаленных пригородах столицы, входящих в регион Иль-де-Франс. В прошлом году здесь было зафиксировано примерно столько же поджогов.

Также полиция сообщает о задержании 197 человек, но не уточняется, какая часть из них подозревается в повреждении чужих авто.

В прошлом году сообщалось, что в целом во Франции в новогоднюю ночь было сожжено 650 автомобилей.