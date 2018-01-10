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Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками - посол

Среда, 10 января 2018, 07:33
Версия для печати Комментарии

Польские министры, которые назначены сейчас, не являются новыми людьми в правительстве - они до этого работали на должностях заместителей министров.

Об этом сообщил в эфире Еспресо.TV посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. Со сменой польского премьер-министра, которая состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, которые назначены сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", - сказал Дещица.

По его словам, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, с новым министром иностранных дел. Идет речь об углублении украинско-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анджей Дуда на встрече в декабре.

Напомним, 9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве - ротации произошли в девяти министерствах.

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