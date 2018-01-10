МИД Чехии публично объяснил послу РФ и Ко, как действует настоящая демократия

Среда, 10 января 2018, 18:26

Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий опубликовал открытое письмо в ответ на обращение послов, несогласных с размещением на памятнике маршалу Ивану Коневу в Праге пояснительных табличек.

Письмо опубликовано на сайте МИД Чехии.

Он стал ответом на размещенное на сайте посольства России в Чехии обращение послов РФ, Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана, которые выразили несогласие с размещением муниципалитетом района Прага-6 на памятнике Коневу пояснительной таблички, на которой указаны факты о деятельности Конева.

На табличке указано, что Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году. 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.

"Вы заявили, что вопрос о памятнике И.С. Коневу используется в политической игре, поэтому его нельзя передать на решения органов местного управления. Данный инцидент я считаю недоразумением, а обнародование Вашего письма - лишним жестом ", - написал Стропницкий.

Затем министр описал роль органов местного самоуправления в Чехии.

"Речь идет о юридически самостоятельном институте, избранном гражданами, обладающем имуществом и бюджетом и являющимся одним из основных составляющих нашей демократии. В связи с этим фактом министерство как исполнительный орган государственной власти не может вмешиваться в решение органа самоуправления Праги 6. Памятник И. С. Коневу является имуществом данной городской части, поэтому она сама будет принимать решение о его судьбе ", - пояснил Стропницький.

Министр добавил, что если памятник рассматривают как символ благодарности пражан, то чешская сторона видит единственным возможным решением дать им самим и их демократически избранным представителям самостоятельно решить, как будет выглядеть памятник. Также он выразил надежду, что послы не будут поднимать темы, которые не способствуют развитию взаимных отношений.

Напомним, в ноябре памятник Коневу исписали датами 1956, 1961, 1968 и 2017.