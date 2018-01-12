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Польская компания объяснила выбор сине-желтой униформы для украинцев

Пятница, 12 января 2018, 10:51
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Польская компания Lindab объяснила, почему работники-иностранцы, в том числе украинцы, носят желтые футболки, и отвергла обвинения в дискриминации.

Заявление обнародовано на сайте компании и на странице в Facebook посольства Украины в Республике Польша, которое оперативно вмешалось в ситуацию.

Сообщается, что для эффективной организации рабочего процесса сотрудники, не говорящие по-польски, независимо от национальности, должны были носить другие футболки.

"Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык, и таким образом могут переводить. Такое решение позволило организовать эффективную систему коммуникации между сотрудниками, которая заключается в направлении сообщений непосредственно людям, которые их понимают, а также, если это необходимо, могут перевести и передать их содержание другим", - отметили в компании.

С момента внедрения новой системы все сотрудники, которые не говорят по-польски, носят желтые футболки, а работники, которые могут помочь с переводом - оранжевые.

"Выбор цветов не был продиктован скрытым подтекстом. Такие изменения помогли преодолеть имеющиеся трудности, вызванные языковым барьером. Работники в оранжевых футболках играют особенно важную роль в Lindab, поскольку способствуют улучшению коммуникации. Такая система применяется ко всем иностранцам-работникам Lindab, не говорящим на польском языке, а не только к украинцам, как это указано в публикациях СМИ", - подчеркнули в компании.

В компании также отметили, что не получали жалоб от работников, но учитывая продолжающуюся в СМИ дискуссию, решили рассмотреть этот вопрос на предмет поиска альтернативных решений.

"Конечно, мы уже получили юридическую консультацию, чтобы убедиться, что такие решения не противоречат антидискриминационному законодательству. Однако мы продолжим обсуждение для выработки наиболее полезного решения для всех сотрудников наших цехов", - говорится в заявлении.

Ранее руководитель завода Михал Вроблевский опроверг обвинения в свой адрес и объяснил, что таким образом "отмечал" сотрудников, которые не говорят по-польски.

"У нас все сотрудники носят синие брюки и разные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски", - объяснял он.

Напомним, делом украинских работников компании Lindab под Варшавой, которая обязала сотрудников-украинцев носить другую форму, чем поляки, занялся польский омбудсмен.

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