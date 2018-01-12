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Премьер Чехии раскритиковал Femen за инцидент с Земаном: у нас не Россия

Пятница, 12 января 2018, 19:15
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал инцидент с активисткой Femen, набросившейся на президента Милоша Земана на избирательном участке, неприемлемым.

Об этом сообщает издание Aktualne.

По его словам, подобные инциденты вредят репутации Чехии за рубежом.

"У нас здесь не Россия, и у нас свободные выборы. Люди высказывают свое мнение тем, что идут на избирательные участки", - сказал Бабиш.

Напомним, полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш с криком "Земан - путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.

Как известно, в Чехии сегодня начался первый тур президентских выборов. По последним опросам, лидером гонки является действующий президент Милош Земан.

Подробнее о президентских выборах в Чехии читайте в статье "Крым, алкоголь и игры с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии".

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