Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ

Суббота, 13 января 2018, 15:51

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые персональные антироссийские санкции США являеются попыткой повлиять на ситуацию в РФ накануне выборов.

Об этом он сказал в субботу в комментарии российскому агентству ТАСС, комментируя подготовку в США доклада, содержащего перечень лиц, в отношении которых могут быть введены американские санкции.

Он сообщил, что Москва ожидает появление двух докладов администрации президента США о санкциях к концу января.

"Мы относимся ко всему этому по-философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов", - заявил заместитель министр.

Он добавил, что РФ уже сейчас рассматривает возможность зеркального ответа.

"Решение по этому поводу будет принимать президент РФ в положенное время. Употребляя американскую же лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе", - сказал Рябков.

Ожидается, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против России в начале февраля в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году в США. Россия неоднократно отрицала вмешательство.