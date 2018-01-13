Найти
АКТУАЛЬНО

Земан набирает меньше чем ожидали, его конкурент может выиграть

Земан лидирует на выборах президента Чехии

Количество пострадавших в ДТП близ Праги возросло до 48 человек, среди них - 4 иностранца

Украина не имеет послов в восьми странах Европы

СМИ: Россия причастна к созданию военного отряда лидера боснийских сербов

В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

Премьер Чехии раскритиковал Femen за инцидент с Земаном: у нас не Россия






Земан набирает меньше чем ожидали, его конкурент может выиграть

Суббота, 13 января 2018, 17:18
инфографика
Версия для печати Комментарии

Действующий глава Чехии Милош Земан победил в первом туре голосования на выборах президента, но набрал меньше голосов, чем прогнозировали.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан получил 39% голосов, сообщает чешское издание Aktualne. Это значительно меньше, чем ему прогнозировали социологи. По данным опросов, Земан должен был получить 42-45% голосов избирателей.

Его соперником во втором туре выборов станет бывший глава Академии наук Иржи Драгош, который по итогам голосования получил более 26% голосов избирателей.

Нажмите для увеличения

Земан выиграл в Драгоша во всех округах, кроме Праги. В чешской столице бывший ученый победил с результатом 35%.

По предварительным прогнозам социологов, Драгош может одержать победу во 2 туре. Ранее прогнозировалось, что он должен преодолеть Земана с небольшим преимуществом - 48,5% против 44%. Фактические результаты первого тура делают его победу еще более реальной.

Примечательно, что четверо кандидатов уже публично заявили о своей поддержке Драгошу. Мирек Тополанек, Марек Хилшер и Вратислав Кульганек призвали своих сторонников голосовать за Драгоша во втором туре. Михал Горачек предложил предоставить Драгошу место на билбордах.

73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

Второй тур выборов президента Чехии состоится через две недели.

Читайте также: Крым, алкоголь и игра с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:58
Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев
17:59
фото
В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта
17:18
инфографика
Земан набирает меньше чем ожидали, его конкурент может выиграть
17:04
Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
16:39
фото
Посольство РФ в Берлине пикетировали в поддержку крымских татар
16:13
инфографика
Земан лидирует на выборах президента Чехии
15:51
Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ
15:33
Папа Римский посетит украинский собор в Риме, встретится с украинским мигрантами
15:17
В Чехии начался подсчет голосов в первом туре выборов президента
14:47
фото
Сторонники Трампа пытались сорвать выступление мэра Лондона
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда, Прага

Крым, алкоголь и игры с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии

Земану 73 года, и он в очень плохой форме, но это не мешает ему быть лидером гонки. Пропрезидентские СМИ сейчас активно «работают над имиджем» ключевых конкурентов Земана. Их стараниями за Драгошем закрепилось прозвище Фикус – как намек на нехаризматичность ученого.

Иванна Костина, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров

На страницах радикальных польских националистов нового главу МИД порой характеризуют как "полонофоба", а украинофобские сайты уже прогнозируют потепление в отношениях с Киевом... В вопросах Крыма и Донбасса стоит ждать сохранения политики Польши...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  