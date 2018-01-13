Земан набирает меньше чем ожидали, его конкурент может выиграть

Суббота, 13 января 2018, 17:18

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Действующий глава Чехии Милош Земан победил в первом туре голосования на выборах президента, но набрал меньше голосов, чем прогнозировали.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан получил 39% голосов, сообщает чешское издание Aktualne. Это значительно меньше, чем ему прогнозировали социологи. По данным опросов, Земан должен был получить 42-45% голосов избирателей.

Его соперником во втором туре выборов станет бывший глава Академии наук Иржи Драгош, который по итогам голосования получил более 26% голосов избирателей.

Земан выиграл в Драгоша во всех округах, кроме Праги. В чешской столице бывший ученый победил с результатом 35%.

По предварительным прогнозам социологов, Драгош может одержать победу во 2 туре. Ранее прогнозировалось, что он должен преодолеть Земана с небольшим преимуществом - 48,5% против 44%. Фактические результаты первого тура делают его победу еще более реальной.

Примечательно, что четверо кандидатов уже публично заявили о своей поддержке Драгошу. Мирек Тополанек, Марек Хилшер и Вратислав Кульганек призвали своих сторонников голосовать за Драгоша во втором туре. Михал Горачек предложил предоставить Драгошу место на билбордах.

73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

Второй тур выборов президента Чехии состоится через две недели.

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